Ministru kabinets otrdien, 19. decembrī, lēma no 2024. gada 1. janvāra par 12% palielināt pedagogu minimālā atalgojuma likmi, savukārt pirmsskolas pedagogiem tā pieaugs par 23%, izlīdzinot to ar pārējo vispārējās izglītības pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi.

Izglītības un zinātnes ministrijā ( IZM ) portālu "Delfi" informēja, ka kopumā pedagogu darba samaksas palielināšanai 2024. gada valsts budžetā papildus paredzēti 96,2 miljoni eiro. Pedagogu zemākā vienas darba stundas likme no 1. janvāra pieaug no 8,5 eiro līdz 9,54 eiro, kas ir par 12,2% vairāk nekā līdz šim, sasniedzot 1374 eiro mēnesī par slodzi 36 stundas nedēļā.

Pirmsskolas pedagogu atalgojuma minimālā vienas darba stundas likme no līdzšinējiem 7,75 eiro vai 1240 eiro mēnesī pieaugs līdz 9,54 eiro, kas ir par 23,1% vairāk nekā līdz šim, sasniedzot 1526 eiro mēnesī par 40 stundu darba slodzi nedēļā. Pirmsskolas pedagogu minimālā atalgojuma likmes izlīdzināšana ar pārējo vispārējās izglītības pedagogu atalgojumu tiek nodrošināta atbilstoši šā gada 29. jūnija Satversmes tiesas spriedumam. Bērnu no 1,5 līdz 4 gadu vecumam izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksa un atalgojuma palielinājums, tiek finansēts no pašvaldību budžetiem.

Saskaņā ar valdībā apstiprināto pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku, zemākā pedagogu darba algas likme par 36 stundu darba nedēļu no 2025. gada 1. janvāra sasniegs jau 1490 eiro. IZM atgādināja, ka iepriekšējais pedagogu minimālās atalgojumu likmes palielinājums līdz 1020 eiro nodrošināts no šā gada 1. septembra.

No nākamā gada 1. janvāra pašvaldībām palielina arī noteiktās mērķdotācijas apmēru vienam izglītojamam: pirmsskolas, vispārējā sākumskolas, pamata un vidējās izglītības programmās. Mērķdotāciju pašvaldībai vienam izglītojamajam mēnesī pirmsskolā palielina no 105,15 līdz 129,44 eiro, sākumskolas izglītojamajiem no 108,64 līdz 121,93 eiro, 7.-9.klases izglītojamajiem no 139,99 līdz 157,12 eiro, bet izglītojamajiem vidējās izglītības posmā no 150,43 līdz 168,84 eiro.