Trešdien, 20. decembrī, Valsts prezidents Rīgas pilī tikās ar Siliņu iknedēļas sanāksmē, pēc kuras abi politiķi preses konferencē informēja par pārrunāto. Viens no sarunas tematiem bijis par valdības 100 dienās paveikto.

Kā neizpildītu uzdevumu Ministru prezidente minēja jauno vispārīgās izglītības modeļa ieviešanu, kas vēl nav izstrādāts, bet Izglītības un zinātnes ministrija to drīzumā varētu nodot apspriešanai.

Tāpat Valsts prezidents minēja jautājumus, kuriem valdībai vajadzētu pievērsties 2024. gadā. Pirmkārt, stiprināt iekšējo drošību, domājot par iekšējās drošības sistēmā strādājoši atalgojuma celšanu. "Ceru, ka šo darbinieku atalgojums būs viena no 2025. gada budžeta prioritātēm," piebilda Rinkēvičs.

Treškārt, jādomā par to, "kā iziet no ikdienas komforta zonas un lieliem mērķiem", lai valsts kļūtu konkurētspējīgāka un ekonomikā tiktu panākts izrāviens, lai būtu sajūta, ka neatpaliekam no kaimiņiem.