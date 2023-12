Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ( PMLP ) direktores Mairas Rozes paustais , ka Latvijā no nākamā gada sākuma paredzēts ieviest jaunas, pret viltojumiem drošākas pases, kā arī ziņas par iespējamo valsts nodevas paaugstinājumu par šo dokumentu no 30 līdz 60 eiro jau nedēļas sākumā satrauca vietnes "X" lietotājus, kuri neslēpa savas emocijas un pārdomas par šo soli.

Ar jaunu sparu diskusijas atsākās pēc premjeres Evikas Siliņas (JV) trešdienas rīta izteikumiem TV3 ēterā, ka satraukumam par pasu cenu dubultošanos nav pamata, jo visiem iedzīvotājiem šis dokuments nav nepieciešams. Siliņa atzina, ka plānotais pasu cenu pieaugums ir būtisks, tomēr lielam satraukumam neesot pamata, jo šo dokumentu visiem cilvēkiem nevajagot – tā esot nepieciešama tikai tiem, kas grib ceļot uz trešajām valstīm, tātad viņiem esot gana daudz naudas, lai to atļautos.

"Sabiedrības par atklātību "Delna"" vadītāja Inese Tauriņa ceturtdienas rītā intervijā Latvijas Radio teica, ka šādi lēmumi pierāda amatpersonu atrautību no realitātes, jo, ja vecākiem jāiet uz slimnīcu, līdzi ņemot savu pasi, kur bērns ir ierakstīts, un arī bērna pasi, tad var nākties "šausmās saķert galvu" par nodevas apjoma pieaugumu, jo viņai pašai, piemēram, ir trīs bērni. Tauriņa piebilda, ka vajadzētu iedrošināt amatpersonas būt mazāk atrautām no realitātes – lai viņas parunātos ar "cilvēkiem no ielas".