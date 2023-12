Savukārt jaunais finansēšanas modelis paredz izglītības iestādēm piešķirt tādu mērķdotācijas apmēru, kādu noteikusi IZM, un zināma rīcības brīvība parādītos skolu līmeni, kur izglītības iestādēm būtu autonomija darba samaksas noteikšanā skolotājiem atkarībā no katra pedagoga profesionālās pieredzes, kvalifikācijas, sasniegtajiem rezultātiem un individuālā ieguldījuma, liecina ministrijas sagatavotais projekts.

Skolu finansējuma aprēķināšanai tiks izmantots mācību plāna īstenošanai nepieciešamo pedagoģisko likmju skaits, kuru aprēķinam savukārt izmantos Vispārējās izglītības likumā noteikto izglītojamo mācību stundu slodzi nedēļā vienā pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā. Finansējuma aprēķinā uz skolotāju tiks iekļauts mācību stundu skaits nedēļā atbilstoši mācību plānam un attiecīgi paredzētās apmaksātās stundas citiem pienākumiem, fakultatīvās stundas, kā arī papildus apmaksājamās stundas klases audzināšanai un papildus stundas citiem pienākumiem, piemēram, darbu labošanai, gatavošanās mācību stundām, atkarībā no klases lieluma.

Maksimālo skolēnu skaitu klasē nav iecerēts noteikt, taču Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) apņēmusies uzraudzīt "godprātīgu klašu dalīšanu paralēlklasēs", lai izvairītos no gadījumiem, kad papildus klases tiek veidotas papildu finansējuma piesaistei.

IZM piedāvātais finansēšanas modelis paredz klašu dalīšanu grupās atsevišķos priekšmetos, kur tas ir būtiski kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai. Tāpat tiks ņemts vērā, ka, pieaugot izglītojamo skaitam klasē, pieaug nepieciešamais laiks individuālām konsultācijām un audzināšanas stundām. Papildu finansējums izglītojamo dalīšanai grupās tiks aprēķināts, piemērojot papildus apmaksājamo mācību stundu skaitu atkarībā no klases lieluma, kas attiecīgi tiks iekļauts mācību stundu skaitā pie pedagoģisko likmju aprēķina. Mācību darba organizēšana, proti, izvēle, vai un kādos priekšmetos izmantot dalījumu grupās, būs izglītības iestādes pārziņā.

Modelis paredz, ka 1.-3.klasē tiks finansēts viens pedagoga palīgs uz 60 izglītojamiem, ja to skaits klasē pārsniedz 10 skolēnus. Šāds piedāvājums stiprinās pedagoga palīga lomu, lai jau mācību sākumposmā skolēni, kam ir grūtības mācībās, saņemtu savlaicīgu palīdzību, vienlaikus nekavējot kopējā mācību procesa norisi klasē, domā IZM.

Arī administrācijas atalgojums varētu būt atkarīgs no izglītojamo skaita izglītības iestādē. To plānots aprēķināt, piemērojot koeficientus modelī noteiktajai skolotāja nominālai bruto mēneša darba algai par likmi un koriģējot to uz slodzi ar 40 stundu darba nedēļu.