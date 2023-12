Īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas (A6) no Pļaviņām līdz Nīcgalei; uz Rēzeknes šosejas (A12) no Jēkabpils līdz Rēzeknei; kā arī Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Grebņevas līdz Feimaņiem.