Decembra vidū atlūgumu iesniedza Aizsardzības ministrijas (AM) valsts sekretārs Jānis Garisons, kurš šo posteni ieņēma kopš 2015. gada. Togad par darbu šajā amatā viņš bija saņēmis 35 990 eiro, savukārt pēdējā deklarācijā – par 2022. gadu – viņš bija deklarējis kopumā 98 659 eiro ienākumus, no kuriem AM maksātā alga bijusi 62 491 eiro.