Valsts valodas pārbaudi pērn kārtoja 11 861 persona. Puse jeb 54,4% no visiem kārtotājiem bija vecumā no 66 līdz 74 gadiem, bet 44,3% - vecumā no 30 līdz 65 gadiem. 1% kārtotāju bija vecāki par 75 gadiem, savukārt 0,3% - vecumā no 16 līdz 29 gadiem.