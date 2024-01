Sniegotos autoceļus tīra un slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Ja autoceļa brauktuve nav attīrīta no sniega, sāli nekaisa. Jāņem vērā, ka ziemā uz ceļa brauktuves neliels sniega daudzums būs vienmēr – tas rodas satiksmes iespaidā, no autoceļa nomalēm, no autotransporta, kā arī pēc sniega tīrīšanas palikusī piebrauktā sniega kārta. Tas viss kopā arī veido nelielo sniega sajaukumu ar smilti/sāli, kamēr sāls iedarbojas.