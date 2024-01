Trešajā valsts aizsardzības dienesta (VAD) iesaukumā nesavācot pietiekamu skaitu brīvprātīgo, otrdien, 23. janvārī, pirmo reizi pēc nejaušības principa izraudzīsies jauniešus, kuriem būs jādodas dienēt. Atlasei var sekot līdzi portālā "Delfi".

Kā iepriekš informēja Aizsardzības ministrijā (AM), VAD trešajā iesaukumā obligātā kārtā būs nepieciešams pēc nejaušības principa iesaukt 150 Latvijas pilsoņus.

Līdz šim VAD trešajam iesaukumam ir brīvprātīgi pieteikušās 515 personas, no kurām vairāk kā 320 ir nokārtojušas veselības pārbaudes un ir atzītas par dienestam derīgām.

Pēc AM apkopotajiem datiem Latvijā šobrīd ir 22 539 vīriešu, Latvijas pilsoņu, vecumā no 18 līdz 19 gadiem. No tiem 3581 pilsonis pirmsšķietami atbilst VAD iesaukšanas prasībām.