No ceturtdienas, 1. februāra, iebraukšanas maksa Jūrmalas īpaša režīma zonā būs dārgāka – 3 eiro līdzšinējo 2 eiro vietā. Iebraukšanas maksa būs spēkā visa gada garumā, "Delfi" informē pašvaldībā.

Kā skaidro Jūrmalas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs, pēdējos gados pilsētā novērojams satiksmes intensitātes pieaugums, kas atstāj ietekmi uz vidi un trokšņa un gaisa piesārņojumu. Savukārt līdzšinējā iebraukšanas maksa esot nepietiekama, lai autovadītāji izvēlētos apvedceļu vai videi draudzīgāku transportu, tāpēc izlemts to palielināt līdz 3 eiro.

Iebraukšanas maksa Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā ir spēkā kopš 1996. gada. No 2013. gada rudens tika atcelta nodeva rudens un ziemas periodā. Visu gadu autostāvvietas Jūrmalas valstspilsētas teritorijā vietās, kur atļauta autotransporta novietošana, ir bez maksas (izņemot privātās autostāvvietas).

No 1996. gada nodeva vienreizējai iebraukšanai bija 1 lats, no 2014. gada – 2 eiro. Nodevas apmērs no tā laika nebija mainīts.