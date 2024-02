Nacionālā apvienība (NA) rosina izteikt neuzticību satiksmes ministram Kasparam Briškenam (P), to pamatojot ar ministra nespēju uzņemties atbildību par nozares vadību, portālu "Delfi" informēja politiskais spēks.

NA norāda, ka Briškena politiskās bezatbildības un profesionālās nespējas dēļ ir apdraudēta turpmākā Latvijas reģionu ekonomiskā attīstība. NA, rosinot satiksmes ministra demisiju, arī norāda uz to, ka Latvijas iedzīvotājiem netiek nodrošināts uzticams un kvalitatīvs pasažieru pārvadājumu pakalpojums.

Kritisks par Briškena darbu ir bijušais satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs (NA): "Viņa darba stils – neuzņemties atbildību un censties to novelt uz citiem – ir novedis pie tā, ka problēmas netiek risinātas un tikai samilst: cilvēki nevar paļauties uz sabiedrisko transportu un saglabājas neskaidrība par pasta nodaļu nākotni."

Tāpat NA uzsver, ka šobrīd no ministra nav saņemts skaidrs redzējums par to, kas tālāk notiks ar VAS "Latvijas Pasts" lēmumu slēgt 105 pasta nodaļas no 172 esošajām pasta nodaļām. Ministrs neinformē sabiedrību par Rail Baltica turpmāko būvniecības gaitu, pārmet NA.