Pirmdien ar 11 balsīm "par" no amata atbrīvota Talsu novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, informēja pašvaldībā.

"Pret" atbrīvošanu no amata nobalsoja vien septiņi deputāti.

Piektdien bija sasaukta Talsu novada domes ārkārtas sēde, kurā bija jālemj par septiņu opozīcijas deputātu aicinājumu no amata atbrīvot Talsu novada domes priekšsēdētāju Kārkliņu. Kopumā domē ir 19 deputāti, tāpēc ar iesniedzēju balsīm priekšsēdētājas gāšanai nepietika, taču no Kārkliņas ir novērusies arī viņas pēdējais pārstāvētais politiskais spēks - Latvijas Zaļā partija, kurai domē ir divi deputāti, līdz ar to balsojuma iznākums nav droši prognozējams.