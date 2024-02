Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca (PSKUS) no 13. februāra lauzīs līgumu ar SIA " Velve " par jaunā A2 slimnīcas korpusa būvniecību, ziņo sabiedriskais medijs "LSM".

Par faktisko situāciju un būvnieka problēmām pabeigt jauno slimnīcas ēku saprātīgā termiņā un vēlamajā kvalitātē liecinot virkne apstākļu: būvdarbu kavēšanās, tostarp saistībā ar defektiem - tajā skaitā pelējuma dēļ, kas ilgstoši netiek novērsts ēkas pagrabstāvā, kur plānots izvietot operāciju bloku, - defektu nenovēršana un SIA "Velve" nespēja vienoties par defektu novēršanu, nespēja nodrošināt darba plānā paredzēto darbinieku skaitu, neparedzētu avansu pieprasīšana, kā arī nespēja laikus iesniegt ar projektu saistīto dokumentāciju, aizbildinoties ar lielu administratīvo slogu, kas šāda mēroga Eiropas Savienības finansētiem projektiem ir standarts. Šāda būvdarbu kavēšanās un būvnieka nespēja pildīt līgumsaistības radījusi plaša mēroga zaudējumus - neapgūti 26 miljoni no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējuma, norāda PSKUS padome.

Saskaņā ar līgumu SIA "Velve" tiks aprēķināts līgumsods un no uzņēmuma piedzīti zaudējumi, kas slimnīcai radušies, pārņemot objektu un uzsākot jaunu būvniecību, kā arī zaudējumi saistībā ar ES finansējuma neapguvi.

Jau ziņots, ka pērnā gada rudenī bažās par risku zaudēt Eiropas Savienības finansējumu no amatiem atsaukta slimnīcas padome un ievēlēta jauna pagaidu padome, kuras galvenie uzdevumi ir veikt ārēju būvniecības auditu un nodrošināt mediācijas pakalpojumu sniedzēja piesaisti minētā projekta sekmīgai realizācijai.

Novembrī būvkompānija "Velve" pabeidza slimnīcas A2 ēkas fasādes darbus, līdz ar to jaunbūvei ir aizvērta fasāde, lai pasargātu to no laika apstākļu nelabvēlīgas ietekmes. Tomēr mēneša beigās slimnīcas jaunā A2 ēkas pagrabstāvā nepareizas būvdarbu secības dēļ tika atklāts pelējums. Pelējuma sporu klātbūtne ir ļoti nopietns apdraudējums nākotnes slimnīcai un tās pacientu drošībai, jo projekts paredz, ka pagrabstāva zonā tiek izvietoti jaunizveidotais operāciju bloks un Neatliekamās medicīnas centrs, kas nozīmē, ka pelējuma sporu klātbūtne nav pieļaujama nekādā gadījumā.