Mits pastāstīja, ka pirms stāšanās ST tiesneša amatā viņš noslēgs savas iesāktās lietas ECT, līdz ar to pēc zvēresta nodošanas Valsts prezidentam viņš ST tiesneša amatā sāktu strādāt septembrī.

ST ir septiņi tiesneši, kurus amatā apstiprina Saeima. Trīs ST tiesnešus apstiprina pēc ne mazāk kā desmit Saeimas deputātu priekšlikuma, divus - pēc Ministru kabineta priekšlikuma un vēl divus - pēc Augstākās tiesas (AT) plēnuma priekšlikuma. AT plēnums izraugās ST tiesneša amata kandidātus no visu Latvijas tiesnešu vidus.