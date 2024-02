Latvijā sniegs faktiski esot nokusis un turpmākās dienas gaisa temperatūra vairs nebūs tik augsta, līdz ar to ūdens pieplūdums upēs nebūs tik liels.

Vīksna arī norādīja, citviet Latvijā plūdu draudu pagaidām neesot. Kurzemē upes no ledus esot atbrīvojušās, Lielupē arī ledus ir izgājis. Ūdens līmenis gan Lielupē vēl saglabāšoties augsts, jo ūdens pietece esot liela. Līdz ar to varētu būt applūdušas zemākās vietas un palieņu pļavas.

Politiķis stāstīja, ka novadā zemākās vietas un palienes applūst, ir arī dažas viensētas, ceļi uz kurām ir applūduši un tās ir atgrieztas no ārpasaules.

Atšķirībā no iepriekšējās ziemas nav gaidāma ledus masas nākšana no Daugavas augšteces, kas radīja lielus plūdu draudus. "Sekojam līdzi, neatslābināmies, bet tādu strauju plūdu bīstamības pagaidām nav," vērtēja Ragainis.

Pieaugot plūdu apdraudējumam, no trešdienas ieviesti satiksmes ierobežojumi iebraukšanai Sakas salā. Tās iedzīvotājiem pārvietošanās atļauta, bet jāizvērtē situācija, cik droši ir braukt pāri pārgāznei. No šodienas applūduši un slēgti ceļi Prižu avēnija-Šaurītes, Dzeņi-Zeļķi, kā arī Šaurītes - Salupe. Tāpat applūdusi un slēgta nobrauktuve no Jēkabpils novada pašvaldības autoceļa Šaurītes - Salupe virzienā uz Zeļķu tiltu.