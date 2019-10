Par Atmodu, Tautas frontes tapšanu ir ļoti daudz lasāmas un apskatāmas informācijas – grāmatās, muzejos, digitālajā vidē. Vai ir vēl kas tāds par šo laiku, ko vajadzētu turpināt pētīt?

Mēs diezgan daudz zinām par to, kas notika Tautas frontes pusē, citās neatkarības organizācijās un visā tajā kopumā, ko šodien saucam par Atmodu, bet ir ļoti miglains priekšstats, īpaši tas attiecas uz gados jauniem cilvēkiem, par to pretspēku, kas nāca no Padomju Savienības oficiālajām iestādēm un drošības struktūrām. Nesen noskatījos [1991. gada – red.] 19. augusta programmas “Vremja” ierakstu – tā ir programma, kas paziņoja par puču. Ziniet, man šermuļi skrēja pār muguru. Saistībā ar “Baltijas ceļa” atceri mēs esam bijuši milzīgā emocionālā pacēlumā, bet šis ieraksts parāda, pa kādu naža asmeni mēs patiesībā staigājām. Jaunajiem pētniekiem daudz vairāk būtu jāpievēršas partijas dokumentu un drošības komitejas arhīvu pētīšanai, nevis tādā līmeni – kurš ir, kurš nav sadarbojies, bet gan par šo iestāžu darbību. Vai tiešām šajās iestādēs cilvēki bija tik akli, ka neredzēja tos asnus, kas cauri kontroles totālajam tīklam, kurā gan bija pietiekami daudz caurumu, jau spraucās laukā un vēstīja par to, kas tuvojas?

Vai piekrītat tēzei, ka Tautas frontes pirmsākums bija partijas režisēts pasākums? Tas gan ātri vien izgāja no rāmjiem, tātad – šie plānotāji ir bijuši diezgan vāji.

Piekrītu vārdam “plānošana”, bet nepiekrītu vārdam “režisēšana”, jo režisēšana ir tāds process, kur ilgākā laikā ietekmē to, kas notiks. Plānot viņi plānoja, bet Latvijas kompartija bija viena no viskonservatīvākajām visā PSRS. Tas bija 1959. gada nacionālkomunistu represiju rezultāts. Vairumam no viņiem Mihaila Gorbačova reformu politika bija kaut kas pilnīgi nepieņemams. Viņi piegāja tam formāli, kaut ko darīja, kaut ko apsprieda, bet nekādu reālu pasākumu, piemēram, kā šo fronti veidot, viņiem nebija. Izņemot pāris diskusiju komjaunatnes līmenī. Pēc Radošo savienību plēnuma sākās izteikts pretvilnis – darbaļaužu kolektīvos to asi nosodīja, lai arī šie darbaļaudis, protams, plēnuma materiālus nebija lasījuši. Lielākoties šīs diskusijas notika krievu valodā, es arī dažās no tām piedalījos.