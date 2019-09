Esejā “Latvijas mājupceļš”1 Dainis Īvāns, viens no mūsu tautas Atmodas laika spilgtākajiem simboliem, atsaucas uz Annas Brigaderes Sprīdīti. “Divām paaudzēm Kremļa vara potēja, ka atgriešanās no viņējās laimes zemes ir neiespējama un bīstama. Neticību izrādošos sodīja. Sprīdīša cīņa pret nelabo tomēr beidzās kā atgriešanās Latvijā – ar puķu un dziesmu revolūciju. Mēs esam laimīgie, kas to piedzīvoja.”

Īvāna stāsts par pieciem sešiem nevardarbīgas cīņas gadiem sākas ar adatas dūrienu totalitārā režīma biezādainajā pēcpusē – ar rakstu pret Daugavpils HES būvi laikrakstā “Literatūra un Māksla” 1986. gada oktobrī (to Īvāns publicē kopā ar Artūru Snipu). Publikācija pamatīgi satricina, vara salecas un dažu gadu laikā pieredz šahu un matu. Līdz tam nepieredzēti masveidīgi un vienoti izskan baltiešu sauciens pēc brīvības. Ne kā pazemīgs lūgums, bet kā negrozāma prasība.