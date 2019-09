MANA MĪĻĀ, DROSMĪGĀ ARĀJU TAUTA! BALTIJĀ TOP TAUTAS FRONTES

Vai partija mēģināja ietekmēt Tautas frontes tapšanu?

Uz Tautas fronti, sevišķi pēc programmas publicēšanas, cilvēki sāka plūst masveidīgi. Bija mēģinājums mūs ietekmēt, piemēram, iesūtot mākslīgi organizētus pieteikumus no aviācijas institūta, no jūrnieku organizācijas, – mēs saņēmām šādus pieteikumus, kur bija ietverti simtiem cilvēku. Sanācām kopā ar juristiem un vienojāmies, ka šādi – kolektīvu – pieteikumi netiek pieņemti, ka ir jāiestājas katram individuāli. Tas bija zināms lūzuma punkts, jo iecere par kontrolētu veidojumu partijai neizdevās. Tautas fronte tapa par reālu tautas kustību. Tāpēc es noraidu spekulācijas par to, ka Tautas fronte it kā esot Centrālās komitejas iecerēta un organizēta kustība, – ar brīdi, kad sākās Tautas fronte, tā jau bija tautas revolūcija. Tas bija spēks, kas pārrāva un noārdīja visas slūžas. Šis bija ļoti aktīvs laiks no cilvēku iesaistes viedokļa sabiedriskos un politiskos jautājumos – cilvēki nāca, izteicās, iesaistījās.