Viens no aktīviem Baltijas neatkarības ceļa aizstāvjiem, kādreizējais Dānijas ārlietu ministrs Ufe Ellemans-Jensens grāmatā “Baltijas brīvības ceļš” 90. gadu sākumu raksturo kā unikālu vēsturisko apstākļu izmantošanas laiku. “1989.–1991. gada notikumi, kuri satricināja pasauli, izveidoja to Baltijas jūras reģionu, kādu to pazīstam šobrīd, – tikai tāpēc, ka mēs tvērām to mirkli, kas iestājās pēc divu pretstāvošo pasauļu kārtības sabrukuma.”

Grupas "Remix" dziesma "Pie Laika", Igo vārdi. Attēls no žurnāla "Avots", 1988. gads Ziemeļvalstis 90. gadu sākumā kļuva par pirmajiem Baltijas valstu sabiedrotajiem neatkarības jautājumā un šī lielvalstīm visai neērtā jautājuma iekustinātājiem starptautisko norišu dienaskārtībā. Dānijas Kultūras institūts, Zviedrijas konsulārā nodaļa un Ziemeļvalstu Informācijas birojs bija pirmās Rietumu pasaules “vēstniecības” laikā, kad ceļš uz savas valsts atgūšanu jau bija mērķtiecīgs, taču vēl nestabils un neskaidrs. Un, kā to parādīja 1991. gada janvāra un augusta notikumi, – ļoti apdraudēts. Starptautisks atbalsts ceļa gājējus iedrošināja. Tie vairs nebija gluži vieni. Turklāt, lai arī atsevišķos jautājumos domas dalījās, šo ceļu Baltijas valstis jau no 1988. gada rudens mēroja kopā, veidojot kopīgus pasākumus, Baltijas līmeņa pārstāvniecību PSRS lēmējinstitūcijās un vienotu balsi ārvalstīs. Par zīmīgu pagrieziena punktu kļuva 1989. gada 13.–14. maijā Tallinā rīkotā Igaunijas Tautas frontes, Latvijas Tautas frontes un Lietuvas pārbūves kustības “Sajūdis” Baltijas Asambleja, kurā tika institucionalizēta tautas kustību sadarbība, nodibināta Baltijas Padome un pieņemta virkne dokumentu par Baltijas valstu statusu.

Ingrīdas Zāberes ("Ir jākrāso") un Jāņa Šica un Jāņa Pāvula ("Dzimis trimdā") plakāti, publicēti žurnāla "Avots" 1989. gada numuros.





Salīdzinot ar Latviju un Igauniju, kas lēmumus pieņēma vēlāk, Lietuva devās pa radikālāku ceļu. Tāpēc es vispirms gribu raksturot visu trīs Baltijas valstu atbrīvošanās stratēģiju un taktiku. Stratēģiju noteica trīs tautas masu kustības jeb frontes, kuras saskaņoja savus lēmumus, 1989. gada 13. maijā šim mērķim radot pat triju valstu starptautisku struktūru – Baltijas Asambleju. Taču jau no 1988. gada rudens gājām vienā virzienā, cits no cita mācoties. Kopīgajā stratēģijā bija ietvertas prasības pēc demokrātiskām reformām ar mērķi atjaunot valstiskumu, sākumā vairāk uzsverot reformas, ko saistīja arī ar Gorbačova izsludināto pārbūvi. [..] Bet svarīgāko pozīciju izlīdzināšanas nozīmi saprata un tālāko soli piedāvāja Igaunijas Augstākās Padomes priekšsēdētājs Arnolds Rītels. Tā bija viņa gudrā iecere oficiāli turpināt pirms kara, pirms okupācijas pastāvējušās Baltijas Antantes darbību. Vītauts Landsberģis, kustības “Sajūdis” vadītājs, Lietuvas Augstākās Padomes prezidents 1990–1992)

Mītiņš Baltijas Asamblejas laikā Tallinas Rātslaukumā. Tallina. 19819. gada 13.–14. maijs. Fotogrāfs nezināms. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājums.





Ja nebūtu bijis kopīga ceļa ar lietuviešiem un igauņiem, vieni paši mēs neatkarību nedabūtu. Ar mums tiktu galā. Te taču bija armija vairāk nekā 100 tūkstošu cilvēku sastāvā. Jānis Škapars, viens no Atmodas aktīviem dalībniekiem

Mītiņš Baltijas Asamblejas laikā Tallinas Rātslaukumā. Tallina. 19819. gada 13.–14. maijs. Foto: Jānis Blūms/Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājums.





Izvirzot savus pārstāvjus PSRS tautas deputātu vēlēšanām, Latvijas Tautas fronte 1989. gadā nebūt necerēja šajā PSRS Tautas deputātu 1. kongresā panākt tūlītēju Latvijas neatkarības atzīšanu no PSRS vadības puses. Mēs zinājām, ka tā negatavojas atteikties no savām impēriskajām ambīcijām un atļaut Baltijas valstīm atgūt neatkarību. Taču uzskatījām PSRS visaugstāko politisko tribīni par piemērotu mūsu taisnīgo mērķu izskaidrošanai ne tikai visiem PSRS iedzīvotājiem, bet arī pasaulei kopumā. [..] Mēs sistemātiski tikāmies ar ārzemju žurnālistiem, kas bija akreditēti Maskavā un aktīvi darbojās gan Kremlī, gan viesnīcās, kur dzīvoja tautas deputāti. Mēs regulāri piedalījāmies Krievijas demokrātu rīkotajos mītiņos Maskavā – gan Puškina un Manēžas laukumā, gan visdažādākajās citās auditorijās, kur pulcējas maskavieši. Mēs izmantojām ielūgumus uz vēstniecību pieņemšanām, lai sīki informētu diplomātisko korpusu par situāciju Latvijā un mūsu mērķiem. Marina Kosteņecka, rakstniece, publiciste, bija PSRS tautas deputāte no LTF

Avots: Baltijas brīvības ceļš: Baltijas valstu nevardarbīgas cīņas pieredze pasaules kontekstā. Latvijas Inteliģences apvienība, sast. Jānis Škapars, Rīga, Zelta grauds, 2005.

Tuvināja nelaime

Par Baltijas vienotības lomu un Ziemeļvalstu atbalsta nozīmi – saruna ar Eiropas Parlamenta deputāti, kādreizējo Tautas frontes valdes priekšsēdētāja vietnieci, diplomāti un vairāku grāmatu autori Sandru Kalnieti.

Pastāvēja vispārpieņemts uzskats, ka Rietumu līderiem nevajadzētu ne ar saviem izteikumiem, ne rīcību apdraudēt ASV un jaunās padomju vadības ar Gorbačovu priekšgalā partnerattiecības. Kanclers Kols un ārlietu ministrs Genšers uzskatīja, ka nevajadzētu ne teikt, ne darīt kaut ko tādu, kas varētu apdraudēt Gorbačova kunga gatavību sadarboties Vācijas mierīgajā atkalapvienošanās [procesā, red]. Šajā kontekstā Rietumi Baltijas valstu neatkarības kustības uztvēra kā apgrūtinošus iebrucējus lielvaru draudzīgajā brālībā. Tās ietina klusums. To vadītājiem pieklusinātās balsīs tika ieteikts netraucēt mieru un panākt ar saviem kungiem koloniālistiem vienošanos par kompromisu. [..] Kad politiskais izdevīgums vai šīs pasaules lielo un vareno intereses šādā veidā gūst pārsvaru pār starptautisko tiesību pamatprincipiem un taisnīgumu, ir pienācis laiks mazajām valstīm piešķirt jēgu un nozīmi tādam jēdzienam kā mazo nāciju solidaritāte. Tieši tāpēc, kad pienāca mana kārta runāt [1990. g. notikušajā 35 Eiropas un Ziemeļamerikas ārlietu ministru konferencē, red.], es noliku sāņus iepriekš sagatavoto tekstu un mēģināju dot savu balsi jūsējai, apklusinātajai. [..] Kopš tā laika es neatstāju neizmantotu nevienu iespēju atgādināt Rietumu vadītājiem, ka viņiem nekādā veidā neizdosies panākt vispārēju vienošanos ar Padomju Savienību par Otrā pasaules kara neatrisinātajām sekām, ja netiks ņemts vērā Baltijas tautu liktenis. Visaptverošajā plānā bija jāietver arī to neatkarības atjaunošana. Tas bija morālais imperatīvs, kuru nedrīkstēja politiskā izdevīguma vārdā ne apiet, ne izskaistināt. Jons Baldvins Hannibalsons, Islandes ārlietu un ārējās tirdzniecības ministrs no 1988. līdz 1995. gadam, “Klusuma pārraušana”

Kā Jūs raksturotu Ziemeļvalstu nozīmi un ieguldījumu mūsu neatkarības ceļā? Tajā laikā, “pateicoties” padomju propagandai, mūs pasaulē lielākoties uztvēra kā nacionālistus, ekstrēmistus un fašistus. Baltijas ceļš bija pirmā manifestācija, kas to mainīja. Divi miljoni cilvēku, kas nostājas, lai aizstāvētu savu brīvību, ir ļoti spēcīgs tēls. Tas ienāca parasto cilvēku mājās ASV un Eiropā. Tomēr diplomātiskajā līmenī starptautiski mums visvairāk tolaik palīdzēja tieši Ziemeļvalstis. Jo Bušam ar Gorbačovu bija īpašas attiecības, bija apsolīts, ka nedarīs neko tādu, kas varētu sarežģīt Gorbačovam dzīvi. Protams, novelkot skaidru robežu – nekādu vardarbību Baltijas valstīs.



Dānija atzina Igaunijas, Latvijas un Lietuvas neatkarību 1921. gadā. Dānijas brīvprātīgo vienības piedalījās kaujās, kurās toreiz tika izcīnīta Igaunijas un Latvijas neatkarība. 20. gadsimta 20. un 30. gados Baltijas jūras reģionā bija izveidojušās daudzas saites. Baltijas valstu okupācijas periodā pēc Otrā pasaules kara Dānija nekad neatteicās no oficiālās Baltijas valstu neatkarības atzīšanas. Ufe Ellemans-Jensens, Dānijas ārlietu ministrs no 1982. līdz 1993. gadam, “Dānija un Baltijas valstis”

Foto: žurnāls "Zvaigzne", 1989.

Runājot par Ziemeļvalstīm, – to varētu nosaukt par tādu “lienošo diplomātiju”. Kad tika pieņemts lēmums, ka padomju pilsoņi var brīvāk izceļot uz ārzemēm, Zviedrijas konsulāts, kas tolaik atradās Ļeņingradā, bija pārmākts ar cilvēku plūsmu. Cilvēki nakšņoja tuvējās šķērsielās un automašīnās. Zviedri saprata, ka ir jāatver konsulāti toreizējo Baltijas republiku galvaspilsētās, un Latvijas gadījumā paguva to izdarīt pirms 4. maija deklarācijas.

1990. gada marta beigās man piezvanīja Hanss Olsons [Zviedrijas Ārlietu ministrijas Politikas departamenta Pirmās nodaļas sekretārs, red.], lai paziņotu, ka man jāsarīko [konsulārās nodaļas, red.] telpu atklāšana Rīgā jau pēc dažām dienām. Atklāšanu veikšot Zviedrijas tieslietu ministre Laila Freivalde. [..] Līdz tam bija atlikušas četras dienas, un es tobrīd atrados Tallinā. [..] Biroja telpās zviedru celtnieki darīja, ko varēja, lai pieņemšanas vajadzībām atbrīvotu dažus kvadrātmetrus no telpām, kas patiesībā vēl bija viens vienīgs būvlaukums. Krāsu trauki un instrumenti tika diskrēti novietoti stūrī. Par cienasta galdu kalpoja uz diviem koka soliņiem uzliktas durvis. Celtnieki ietērpās uzvalkos un uzsēja kaklasaiti, un kļuva par bārmeņiem. Larss Pēters Fredēns, Zviedrijas konsuls Latvijā no 1989. līdz 1991. gadam, “Baltijas brīvības ceļš un Zviedrijas diplomātija 1989–1991”

Paralēli tam notika priekšdarbi, lai Rīgā atvērtu Dānijas Kultūras institūtu. Te ļoti liels nopelns ir Jānim Peteram – kopā ar laikraksta “Politiken” galveno redaktoru viņi pierunāja [Dānijas ārlietu ministru, red.] Ufi Ellemanu-Jensenu, ka šāds kultūras sakarus stiprinošs institūts ir vajadzīgs. To nevarēja finansēt no Dānijas valsts budžeta, tāpēc Latvijas puse ieguldīja telpas, bet Dānijas sabiedriskās organizācijas vāca ziedojumus īpašā “Politiken” akcijā. Un trešais nozīmīgais notikums bija Ziemeļvalstu Informācijas biroja atvēršana. Šie kļuva par neatkarīgās informācijas avotiem – ikviena ārvalstu delegācija, kas ieradās Latvijā, vispirms apmeklēja Dānijas Kultūras institūtu un Zviedrijas konsulātu, kur ieguva neatkarīgu un uzticamu vērtējumu par šeit notiekošo. Starp citu, tieši Dānija bija pirmā valsts, kas uzņēma Latvijas Augstākās Padomes deputātus jau kā neatkarīgas valsts delegāciju. Tāpēc minētajām institūcijām ir bijusi milzīga nozīme mūsu neatkarības tuvināšanā. Šie mazie solīši psiholoģiski mums bija ļoti nozīmīgi, jo lielvalstis sarunās par baltiešu brīvības centieniem parasti uzsvēra: “Jums tas pašiem ir jāatrisina sarunu ceļā ar PSRS.”

Latvijas Tautas frontes organizētā manifestācija Lietuvas atbalstam 11. novembra krastmalā. Rīga. 1991. gada 15. janvāris. Fotogrāfs nezināms. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājums.

Runājot par tajā laikā ļoti ciešo Baltijas valstu sadarbību, – kā šī sadarbība veidojās, kas bija tās pamatā?

Ziniet, nelaime tuvina. Tas posts, kādā kopš 1940. gada atradās Baltijas valstis, – cilvēku zaudējumi – vieni aizsūtīti uz Sibīriju, citi bijuši spiesti atstāt dzimteni un doties rietumu virzienā – tas mūs tuvināja. Pirmā akcija, ko mēs kopā īstenojām, bija saistīta ar PSRS Konstitūcijas labojumu noraidīšanu, jo šajos Konstitūcijas labojumos bija izņemts ārā formālais pants par savienotās republikas tiesībām izstāties no PSRS. Protams, šo pantu nebūtu bijis iespējams īstenot. Dažas dienas pēc labojumu publicēšanas, 1988. gada 11. novembrī, Rīgā satikās Latvijas Tautas frontes, “Rahvarinne” un “Sajūdis” vadība. Šī veiksmīgā akcija mūs ļoti tuvināja un parādīja, ka bez sadarbības mēs neko nevarēsim sasniegt.

PSRS Konstitūcijas kampaņa kļuva par tādu kā detonatoru, kas uzspridzināja 70 totalitārisma gados nostiprināto padevību. 1988. gada beigās un 1989. gada pirmajā pusē sākās aktīva demokrātisko kustību veidošanās pārējā PSRS. Šim baltiešu lēmumam bija tālejoša stratēģiska nozīme. Daudzos šodien Rietumos izdotajos pētījumos par PSRS sabrukšanas procesu līdzās citiem cēloņiem tiek uzsvērta Baltijas valstu tautas kustību loma demokrātiskās kustības modināšanā un atbalstīšanā PSRS. Šo “revolūcijas eksportu” Mihails Gorbačovs nekad baltiešiem nepiedeva. Sandra Kalniete, “Baltijas tautu vienotība un tās nozīme Atmodas laikā”

Tikai pusgadu vēlāk – 1989. gada maijā – sasaucām Baltijas Asambleju, kas savukārt izveidoja Baltijas Padomi. Tas bija mēģinājums atjaunot 1934. gada Baltijas Antanti, ko toreiz izveidoja ārlietu ministri. Baltijas Padome kļuva par ļoti nozīmīgu institūciju, jo sanāca katru mēnesi un bija tā, kas 1989. gada 15. jūlijā pieņēma lēmumu sarīkot akciju “Baltijas ceļš”.

Trīs tautas kustības prata īstenot Latvijas pirmā ārlietu ministra Zigfrīda Annas Meierovica Baltijas Antantes ideju. Turpmāk ikviena nozīmīga rīcība vai lēmums tika savstarpēji saskaņoti. Par šīs saskaņas augstāko izpausmi kļuva Baltijas Asambleja, kas pirmoreiz sanāca Tallinā 1989. gada 14. un 15. maijā. Trīs tautas kustību deleģēti pārstāvji Asamblejā pieņēma Deklarāciju par Baltijas nāciju tiesībām, Deklarāciju par Igaunijas, Latvijas un Lietuvas ekonomisko neatkarību, Rezolūciju par staļinisma noziegumiem un Aicinājumu Eiropas Drošības un sadarbības konferences valstu vadītājiem, ANO ģenerālsekretāram un PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājam. Asambleja piesaistīja lielu starptautisko uzmanību, jo tajā akreditētie žurnālisti plaši informēja par notiekošo un citēja būtiskākos dokumentus. Tā raidīja spēcīgu signālu Rietumu politiķiem, ka tautas kustības līdzās sākotnējiem demokrātiskajiem mērķiem turpmāk izvirza politiskas prasības un sagaida starptautisku iesaisti Baltijas jautājuma risināšanā.



Asamblejā aizsāktā sadarbība tautas pārstāvniecības formā vēlāk turpinājās PSRS Tautas deputātu kongresā Maskavā. Tieši Asamblejas laikā pirmo reizi sapulcējās Baltijas valstu tautas kustību PSRS tautas deputāti, lai sagatavotos PSRS 1. Tautas deputātu kongresam, kas sākās Maskavā 25. maijā. Formāli Baltijas deputātu reģionālo grupu gan nodibināja vēlāk, 30. septembrī, Krimuldā. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem, kuru deputāti izvirzīja, bija panākt Molotova–Ribentropa pakta slepeno papildprotokolu atzīšanu “par juridiski nepamatotiem un spēkā neesošiem kopš to parakstīšanas brīža”. 1989. gada 24. decembrī PSRS 2. Tautas deputātu kongress pēc dramatiska atkārtota balsojuma beidzot tādu lēmumu pieņēma. Tā bija liela mūsu deputātu uzvara, jo Maskava bija zaudējusi tiesības apgalvot, ka Baltijas jautājums ir PSRS iekšējā lieta. Sandra Kalniete, “Baltijas tautu vienotība un tās nozīme Atmodas laikā”

Larss Pēters Fredēns. Baltijas brīvības ceļš un Zviedrijas diplomātija 1989–1991. Rīga, Atēna, 2007.

Baltijas valstu neatkarības atzīšana, 1991. gads

21.08. Konstitucionālo likumu “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” Augstākā Padome pieņēma 21. augustā.



22.08. Islandes Republika bija pirmā ārvalsts, kas 22. augustā apstiprināja Latvijas neatkarības atjaunošanu.

22.08. Arī Igaunija un Lietuva 22. augustā sveica Latvijas tautu ar pieņemto lēmumu par valsts pilnīgas neatkarības atjaunošanu un apliecināja atzīšanu. Latvijas Augstākā Padome 23. augustā atzina Igaunijas un Lietuvas neatkarības atjaunošanu.

24.08. 24. augustā Dānijas ārlietu ministrs Ufe Ellemans-Jensens, ietekmīgs Latvijas neatkarības atzīšanas iniciators starptautiskajās organizācijās, oficiāli paziņoja, ka Dānija ir gatava nodibināt diplomātiskās attiecības ar mūsu valsti.

12 valstis 12 Eiropas Kopienas dalībvalstis 27. augustā pieņēma Deklarāciju par Baltijas valstīm, sveicot ar 1940. gadā zaudētās neatkarības un suverenitātes atjaunošanu. Deklarācijā uzsvērts, ka dalībvalstis konsekventi uzskata demokrātiski ievēlētos parlamentus un Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valdības par likumīgām Baltijas tautu pārstāvēm. Diplomātisko attiecību atjaunošanu ar Baltijas valstīm EK dalībvalstis kārtoja patstāvīgi.

Krievija Arī Krievijas prezidenta Borisa Jeļcina 24. augusta dekrētam “Par Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atzīšanu” bija liela nozīme, jo PSRS, kuras sastāvā tolaik bija Krievija, vilcinājās. Tikai pēc tam, kad ASV 1991. gada 2. septembrī paziņoja par gatavību nodibināt diplomātiskās attiecības ar Baltijas valstīm, PSRS Valsts padome 6. septembrī pieņēma lēmumu par Latvijas Republikas neatkarības atzīšanu.

10 PSRS republikas Latvijas valstiskumu 1991. gadā atzina arī PSRS sastāvā bijušās (vai esošās) desmit republikas – Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Kazahstāna, Kirgizstāna, Moldova, Tadžikistāna, Ukraina, Uzbekistāna.

ANO 17. septembrī Latvija kļuva par pilntiesīgu Apvienoto Nāciju Organizācijas locekli. Pirms uzņemšanas ANO Latvijas neatkarību jau bija atzinušas 74 valstis, līdz gada beigām – vēl 19 pasaules valstis. 1991. gadā diplomātiskās attiecības tika atjaunotas ar 22 valstīm un nodibinātas ar 23 valstīm. Par vēlēšanos nodibināt diplomātiskās attiecības oficiāli paziņoja 48 valstis.

Avots: LR Ārlietu ministrija