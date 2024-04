Vietne "London Crier" sazobē ar prokremliskiem sociālo tīklu kontiem ir aktīvi izplatījusi informāciju, ka savrupmāja "Highgrove House", kuru karalis Čārlzs III kopš 1980. gada izmantojis kā savu lauku rezidenci, nu ir pārdota Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim kopā ar īpašumam pieguļošo parku. Secināts, ka šī ir daļa no daudz plašākas Kremļa kampaņas, kuras mērķis ir attēlot korupciju Ukrainas vadībā.

Šo informāciju sniedzis it kā bijušais karaļa miesassargs Grants Harolds, kurš apgalvojis, ka saskaņā ar viņa rīcībā esošajām ziņām, pārdošanas darījums pabeigts šā gada 29. februārī, akurāt Zelenska sievas vizītes laikā Lielbritānijā. "Highgrove House" pārdošanu par 20 miljoniem mārciņu "apstiprinājis" arī bijušās karaliskās rezidences uzturēšanas personāls, klāstījusi vietne.

ES diplomātiskā dienesta projekta "EU vs Disinfo" pētnieki gan secina, ka publiski nav sniegti un rodami nekādi pierādījumi, kas pamatotu šādu apgalvojumu, kas ir acīmredzami nepatiess. Nav nekādu liecību par to, ka Harrolds, kurš esot ilgus gadus bijis karaļa Čārlza miesassargs, vai kāds cits karaļa dienesta vai svītas loceklis būtu runājis par šo tēmu. Neviens cits plašsaziņas līdzeklis nav ziņojis par šo nepamatoto apgalvojumu, ko izplatījuši tikai prokremliskie mediji un sociālo mediju konti. Secināts, ka vienīgais šī dezinformācijas stāsta avots ir dažas dienas pirms tā publicēšanas it kā britu izveidotā avīze "London Crier", kuru britu sabiedriskās raidorganizācijas pārbaudes komandas "BBC Verify" locekļi ir apzīmējuši kā "Krievijas dezinformācijas tīmekļa vietni, kas izmanto mākslīgo intelektu, lai publicētu viltus un safabricētus stāstus par Ukrainu".