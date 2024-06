Ukraiņi ar dubultpilsonību no šī mēneša vairs nevar izbraukt no valsts, otrdien paziņoja ASV vēstniecība Kijivā.

Ukraina no 1. jūnija ir atcēlusi izņēmumu attiecībā uz "dzīvošanu ārzemēs", kas iepriekš ļāva daļai ukraiņu vīriešu vecumā no 18 līdz 60 gadiem izbraukt no valsts.