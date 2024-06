Mjanmā plosoties pilsoņu karam, nelegālā narkotiku ražošana kļuvusi par vienu no iedzīvotāju galvenajiem peļņas avotiem. Valsts tagad ir lielākā opija magoņu ražotāja, ziņo DW.

Mjanma ražo un eksportē arvien vairāk nelegālo narkotiku, pilsoņu karam starp valdošo militāro huntu un nemierniekiem no dažādām etniskām grupām radot lielu ietekmi uz lauksaimniecību balstīto ekonomiku.

UNODC ziņojumā konstatēts, ka Mjanmas Šaņas štats, kas robežojas ar Taizemi, Laosu un Ķīnu, joprojām ir valsts opija ražošanas centrs, kurā atrodas 88% no kopējās audzēšanas platības.

Opijs ir spēcīga narkotiska viela, ko ražo no magoņu auga. Mjanmā to galvenokārt audzē Šaņas un Kačinas štatos, un šis bizness nereti piesaista nabadzībā nonākušos lauksaimniekus, jo ar to var nopelnīt lielākas summas nekā ar citu produktu, piemēram, rīsu audzēšanu.