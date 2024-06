Jaunākie plānotie ES soda pasākumi ir vērsti uz to, lai neļautu Krievijai apiet esošās sankcijas, jo Krievijas aizsardzības rūpniecība pašlaik joprojām var izmantot Rietumu tehnoloģijas, lai ražotu ieročus tās karam pret Ukrainu.

Saskaņā ar diplomātu sniegto informāciju Eiropas Komisija vēlas aizliegt Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes sūtījumus uz trešām valstīm no ES ostām, piemēram, Beļģijas Zēbriges ostas, cerot, ka tas samazinās Krievijas peļņu no LNG un tādējādi arī pieejamo naudu karam Ukrainā.

Laikraksta "Financial Times" trešdien publicētajā izmeklēšanā tika identificēti četri ukraiņu bērni, kas 2022. gadā no okupētajām teritorijām tika pārvesti uz Krieviju un pēc tam piedāvāti adopcijai tīmekļa vietnē "usynovite". Bērnu vecums ir no astoņiem līdz 15 gadiem.