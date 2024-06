Krievijas centieni sargāt okupēto Krimu ar arvien lielāku skaitu pretgaisa aizsardzības sistēmu padara to neaizsargātu pret Ukrainas bruņoto spēku triecieniem, ziņo ASV Kara studiju institūts (ISW).

Analītiķi atsaucas uz Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) priekšnieka Kirillo Budanova teikto, ka Krievija izvieto Krimā pretgaisa aizsardzības sistēmu S-500, kas būtībā ir modernizēta S-300 versija, kā daļu no centieniem nostiprināt Krievijas "pretgaisa aizsardzības lietussargu" virs Krimas.

Viņš sacīja, ka Krievijas spēki iepriekš nav izmantojuši S-500 pretgaisa aizsardzības sistēmu kaujās, un raksturoja to kā "eksperimentālu".

Ukraiņi notriekuši septiņas raķetes un 17 trieciendronus

Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki naktī uz piektdienu notriekuši septiņas no 14 raķetēm un visus 17 trieciendronus, paziņoja Ukrainas Gaisa spēku komandieris Mikola Oleščuks.

"Kopumā ienaidnieks izmantoja 31 gaisa uzbrukuma līdzekli - 14 raķetes un 17 trieciendronus: 10 spārnotās raķetes H-101/H-555 no stratēģiskās aviācijas lidmašīnām Tu-95 TS (palaišanas zona Saratovas apgabals); trīs ballistiskās raķetes "Iskander-M" (palaišana no Krimas un Krasnodaras novada); vienu aeroballistisko raķeti H-47M2 "Kinžal" (no Tambovas apgabala gaisa telpas); 17 trieciendronus "Shahed-131/136" (palaišanas zona - Jeiska)," teikts paziņojumā.