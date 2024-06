Vladimirs Putins pirms nedēļas saņēma NATO atbildi uz saviem pastāvīgajiem kodoldraudiem. NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs britu medijā "The Telegraph" paziņoja, ka alianse apspriež sava kodolarsenāla sagatavošanu kaujas gatavībai. Pirmo reizi kopš Aukstā kara laikiem NATO atklāti norāda Putinam, ka arī tai ir "kodolrunga" un tā ir gatava to izmantot. Šis nav pirmais šāda rakstura paziņojums, taču šoreiz tas izteikts visas NATO, nevis atsevišķu alianses dalībvalstu vārdā. Šī pāreja jaunā līmenī demonstrē Ukrainas sabiedroto kolektīvo apņēmību nopietni pretoties Krievijas kodolšantāžai.

Ķīna kā uzmanības novēršanas objekts

Pēc Stoltenberga teiktā, sabiedrotie apspriež kodolraķešu izņemšanu no noliktavām un to sagatavošanu kaujas gatavībai. To, ka par šo tēmu NATO atklāti runā, Stoltenbergs nosauca par "atturēšanas faktoru". Tomēr viņš neatklāja, cik daudz kodolgalviņu plānots izvietot kaujas gatavībā.