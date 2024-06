Divi augsta līmeņa Donalda Trampa padomnieki nākuši klajā ar provizorisku plānu kara Ukrainā noslēgšanai. Tas paredz prasību abām pusēm nekavējoties piekrist miera sarunām, un nepatīkamas sekas tai pusei, kura atteiksies to darīt, raksta aģentūra "Reuters".

Plāns paredz, ka Ukraina turpinātu saņemt militāro palīdzību no ASV tikai tad, ja iesaistītos miera sarunās. ASV vienlaikus brīdinātu Maskavu, ka jebkura atteikšanās no sarunām palielinātu ASV atbalstu Ukrainai, intervijā sacīja atvaļinātais ģenerālleitnants Kīts Kelogs, viens no Trampa nacionālās drošības padomniekiem.