Totalitārā Ziemeļkoreja uz okupētajām Ukrainas teritorijām jau jūlijā nosūtīs celtniecības un inženiertehniskos spēkus, kas nodarbošoties ar "atjaunošanas darbiem", atsaucoties uz Dienvidkorejas televīzijas kanālu "Chosun", raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).