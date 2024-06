Ietekmīgā laikraksta "New York Times" redakcijas padome aicinājusi ASV prezidentu Džo Baidenu pēc viņa katastrofālā snieguma debatēs ar republikāņu kandidātu Donaldu Trampu izstāties no cīņas par Balto nama, lai dotu iespēju citam demokrātu kandidātam. Līdzīgu komentāru publicējis arī britu ietekmīgais medijs "The Economist"

Laikraksta ieskatā, ASV prezidenta amatam nav piemērots neviens no abiem kandidātiem, bet, ņemot vērā draudus, ko rada Donalds Tramps, ir neapdomīgi tik vājam kandidātam kā Baidens uzticēt uzdevumu Trampu turēt pa gabalu no Ovālā ofisa. Lai gan līdz vēlēšanām palikuši mazāk kā četri mēneši, "The Economist" ieskatā Baidenam un viņa partijai vēl ir iespēja izvairīties no šausmīga likteņa savai valstij un pasaulei, un viņiem vajadzētu to izmantot.