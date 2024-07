Grieķijas varasiestādes ierosinājušas kriminālvajāšanu par līdzdalību dedzināšanā pret astoņiem Kazahstānas pilsoņiem, vēsta BBC. Policijai ir aizdomas, ka viens no iemesliem plašajam meža ugunsgrēkam uz tūristu iecienītās Hidras salas, ir salūts ,kas palaists no īrētas jahtas. Uz jahtas atradies viens no Kazahstānas bagātākajiem iedzīvotājiem, Danijars Abulgazins.