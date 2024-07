Sīkāku informāciju par to, kā viņš to paveiktu, Tramps nav sniedzis, tomēr "Reuters" aizvadītajā nedēļā ziņoja, ka divi augsta līmeņa padomnieki eksprezidentam nākuši klajā ar provizorisku plānu kara pārtraukšanai. Plāns paredz, ka Kijiva turpinātu saņemt militāro palīdzību no ASV tikai tad, ja iesaistītos miera sarunās. ASV vienlaikus brīdinātu Maskavu, ka jebkura atteikšanās no sarunām palielinātu Vašingtonas atbalstu Ukrainai. Viņš gan vienlaicīgi uzsvēris, ka nepieņem Krievijas diktatora Vladimira Putina nosacījumus pamieram.