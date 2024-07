Attāls runāja pēc tam, kad vairāk nekā 200 kandidātu no dažādām partijām piekrita izstāties no vietējiem balsojumiem, lai atbrīvotu ceļu tiem, kam ir vislabākās iespējas pārspēt RN politiķus savā vēlēšanu apgabalā.

"Šīs izstāšanās liecina par to, ka mēs varam izvairīties no galēji labējo absolūtā vairākuma," norādīja premjers, runājot par 289 deputātu vietu skaitu, kas RN būtu nepieciešams, lai iegūtu vairākumu parlamentā. Francijas parlamenta apakšpalātā kopā ir 577 vietas.

Iekšlietu ministrijai bija jāpublicē kandidātu saraksts otrajai balsojuma kārtai, taču vietējie plašsaziņas līdzekļi lēš, ka izstājušies līdz 218 kandidāti, tādējādi samazinot to apgabalu skaitu, kuros pret RN vērstais balsojums varētu tikt sadrumstalots. Pirms šīs kandidātu izstāšanās aptauju veicēji bija aprēķinājuši, ka RN varētu pretendēt uz 250–300 vietām parlamentā.

Atklāts paliek jautājums, vai vēlētāji pievienosies centieniem bloķēt pret imigrantiem noskaņoto, eiroskeptiķu partiju. Centriski noskaņotie vēlētāji var atturēties no galēji kreiso atbalstīšanas, savukārt daudzi kreiso atbalstītāji ir tik ļoti vīlušies Makronā, ka varētu izvairīties no atbalsta paušanas kandidātam no viņa alianses, atzīmē medijs.