Ceturtdien, 4. jūlijā, Ukrainas spēki paziņoja, ka ir atkāpušies no stratēģiski nozīmīgās pilsētiņas Časivjaras Kanāla mikrorajona, jo visas pozīcijas tur bijušas sagrautas. Drona uzņemto kadri atklāj, kā pašlaik izskatās šajā apkaimē.

Kanāla mikrorajons atrodas Siverskijdonecas-Donbasa kanāla austrumu krastā, attiecīgi no pašas uzkalnā izvietotās pilsētas to atdala ūdens šķērslis. Pilsētas rietumu daļā joprojām atrodas un to aizsargā Ukrainas spēki.