Okupantu uzbrukumi nogalināja divas meitenes – viena no tām bija astoņus, bet otra 14 gadus veca. Tāpat nogalināti arī divi zēni – vienam bija desmit gadi, otram – astoņi, norādīja Ukrainas Ģenerālprokuratūra. Vēl 12 bērni vecumā no diviem līdz 17 gadiem tika ievainoti, piebilsts paziņojumā.

Krievijas plašajā gaisa uzbrukumā pirmdien tika veikti triecieni vairākās Ukrainas pilsētās. Tā ietvaros okupanti bombardēja arī bērnu slimnīcu "Ohmatdet" Kijivā. Tā bija lielākā Krievijas īstenotā Kijivas bombardēšana gandrīz četru mēnešu laikā un viena no nāvējošākajām visā karā. Gaisa triecieni skāra septiņus no desmit pilsētas rajoniem, atzīmē "Associated Press" (AP).