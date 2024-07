Jau ziņots, ka Krievijas plašajā gaisa uzbrukumā pirmdien tika veikti triecieni vairākās Ukrainas pilsētās. Tā ietvaros okupanti bombardēja arī bērnu slimnīcu "Ohmatdet" Kijivā. Tā bija lielākā Krievijas īstenotā Kijivas bombardēšana gandrīz četru mēnešu laikā un viena no nāvējošākajām visā karā. Gaisa triecieni skāra septiņus no desmit pilsētas rajoniem, atzīmē "Associated Press" (AP).