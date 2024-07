"Ikviens apzinās, cik bīstama ir situācija, es domāju Ukrainas karu un to, ko dara Krievijas Federācija," norādīja Polijas aizsardzības ministra vietnieks Cezarijs Tomčiks. Viņš arī atgādināja par pastāvīgām provokācijām pie robežas ar Baltkrieviju.

Polijas robežas ar Baltkrieviju un Krieviju sargā gandrīz 6000 Polijas karavīru, bet valdība plāno palielināt to skaitu līdz 17 000, no kuriem 8000 atrastos uz vietas un 9000 rezervē, sacīja Polijas armijas ģenerālštāba priekšnieks ģenerālis Veslavs Kukula. Viņš skaidroja, ka ātrās reaģēšanas robežapsardzes spēki būs gatavi izvietošanai 48 stundu laikā, lai atbalstītu robežsargus un novērstu iespējamus pārsteigumus no Maskavas un Minskas puses.