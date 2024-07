"Pašlaik mēs lēšam, ka "CrowdStrike" atjauninājums ietekmēja 8,5 miljonus "Windows" ierīču jeb nepilnu vienu procentu no visām "Windows" iekārtām," vēstījusi kompānija.

Jau ziņots, ka piektdien visā pasaulē tika saņemtas ziņas par IT traucējumiem, kas apgrūtinājuši vairāku nozaru darbu , rakstīja britu raidsabiedrība BBC.

Problēmas ietekmējušas aviokompāniju, raidorganizāciju un banku darbu. Traucējumu dēļ pārraides uz laiku nācies pārtraukt vienam no lielākajiem Lielbritānijas medijiem "Sky News". Arī dzelzceļa uzņēmumi Apvienotajā Karalistē ziņoja par kavējumiem.

Aviopasažieri visā pasaulē saskārās ar reisu kavēšanos, lidojumu atcelšanu un problēmām, reģistrējoties lidostās un aviokompānijās, ko bija skāruši IT pārrāvumi. Tie skāra daudzas nozares, sākot no bankām līdz mediju uzņēmumiem, atgādina "Reuters".

Iepriekš izskanējis, ka kiberdrošības uzņēmums "Crowdstrike", kas ražo pretvīrusu programmatūru, ir izdevis sistēmas atjauninājumu. Šis atjauninājums varētu būt pieredzēto problēmu sakne un iemesls "Windows" ierīču darbības traucējumiem. To, ka problēmas varētu būt saistītas ar programmatūru, vēstījusi arī Savienoto Valstu aviokompānija "United Airlines". Savā paziņojumā uzņēmums rakstīja: "Trešās puses programmatūras pārtraukums ietekmē datorsistēmas visā pasaulē, tostarp "United"."

Tāpat jau ziņots, ka IT traucējumi, kas visā pasaulē apgrūtināja dažādu nozaru darbu, ietekmējuši arī šā gada festivāla "Positivus" programmu. Kā "Delfi" informēja organizatori, pēdējā brīdī tika atcelti repera Offset un grupas " Nothing but Thieves" koncerti.