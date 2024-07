"Es ar to nedomāju, ka viņš liks mums maksāt. Bet, ja jūs gribat to izdarīt 24 stundu laikā, vieglākais variants ir skubināt mūs to izdarīt," skaidroja prezidents. "Jo ir skaidrs, kā to izdarīt - tas nozīmē vienkārši apstāties un atdot, un aizmirst. Bez sankcijām, Putins savāks teritoriju, radīs uzvaru savai sabiedrībai un pasaulei," norādīja Zelenskis.