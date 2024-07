ASV Slepenā dienesta vadītāja Kimberlija Čītla noraidījusi demokrātu un republikāņu aicinājumus viņai atkāpties no amata drošības kļūmju dēļ, kas noveda pie atentāta mēģinājuma pret prezidenta amata kandidātu Donaldu Trampu, vienlaikus atzīstot, ka tā bijusi Slepenā dienesta "pēdējo desmitgažu lielākā neveiksme", ziņo raidsabiedrība BBC.

Abu partiju vadošie pārstāvji no komitejas – Džeimss Komers un Džeimijs Raskins – pēc sēdes Čītlai nosūtījuši vēstuli, aicinot aģentūras direktori atkāpties no amata. "Prezidenta vēlēšanu laikā komiteja un amerikāņu tauta pieprasa nopietnu institucionālo atbildību un pārredzamību, ko jūs nenodrošināt. Mēs aicinām jūs atkāpties no direktores amata kā pirmo soli, lai ļautu jaunajai vadībai ātri risināt šo krīzi un atjaunot uzticību [Slepenajam dienestam]," teikts politiķu aicinājumā.