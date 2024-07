"Mums saka, ka esam īpaša kamera," stāsta trīs notiesātie lietuvieši, kuri nesen pārvesti no Pravienišķu uz Viļņas cietumu. Viņiem pēdējos mēnešos vairākkārt izdevies piesaistīt Lietuvas Cietumu pārvaldes Kriminālizmeklēšanas nodaļas darbinieku, kā arī plašākas sabiedrības uzmanību.

Kā notiesātie atklāj "Delfi.lt" žurnālistam, pie viņiem kamerā ielauzušies pat Sabiedriskās drošības dienesta elites vienības ORKA darbinieki. Šī vizīte izprovocējusi asu reakciju no cietumnieku puses, kuri pat nemēģina slēpt, ka negrasās pakļauties cietumu sistēmas darbiniekiem, un publiski viņiem draud.

Savukārt 24 gadus vecais Harolds Nakrošis pagaidām cietuma darbiniekiem negrasās draudēt. Taču viņš tiem sagādāja īstas nepatikšanas, kamerā atrodot, iespējams, Krievijā ražotu noklausīšanās iekārtu. Cietumnieki nešaubās, ka aptuveni 500 eiro vērtā iekārta piederēja kriminālizmeklētājiem, kuri visiem spēkiem pēcāk centušies to atgūt, bet, kad sapratuši, ka tas neizdosies, ķērušies pie drastiskas rīcības.

Sarunās Viļņas cietumā ieslodzītie stāsta, kā atraduši tikai pirms diviem gadiem Krievijā ražoto iekārtu, kur to paslēpuši un ko tiesībsargi darījuši tās atgūšanai. Viņi neslēpj, ka nav zaudējuši cerību pierādīt savu taisnību.

Zilvins Pranckevičs: Kad pirms dažiem gadiem mani no Viļņas cietuma pārveda uz Pravienišķēm, uzreiz sapratu, ka mani atkal varētu pārvest atpakaļ. Visi redzēja, arī es pats pārliecinājos, ka jau kopš pirmajām dienām mani īpaši uzmana, vajā pagātnes – cietumā pastrādātas krāpšanas – dēļ. Tas apstiprinājās – man un maniem draugiem kamerā slepeni uzstādīja noklausīšanās ierīces, un mēs vienu no tām atradām. To sauca "Soroka-14".