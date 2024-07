Iekšlietu ministrijas publiskotie dati arī liecina, ka ārzemju iedzīvotāju skaita pieaugums par 11% pirmo reizi palīdzējis to skaitam pārsniegt trīs miljonus. Tagad ārzemnieki veido gandrīz 3% no Japānas kopējās populācijas, un viņi pārsvarā ir darbspējas vecumā no 15 līdz 64 gadiem.