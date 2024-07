Savukārt otrs dronu tips tiekot izmantots kā māneklis. Tas nav aprīkots ar sprāgstvielām vai satur tikai nelielu lādiņu, piebilda Čerņaks. Tā kā no zemes to gandrīz nevar atšķirt no parastā drona, to joprojām ir nepieciešams notriekt, atklājot Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmu atrašanās vietu.