Jūlija beigās sociālajos tīklos parādījās informācija par Krievijas it kā privāto algotņu (bijušo vāgneriešu) vienības sagrāvi Mali (Rietumāfrika). Iepriekšējo vēsturisko zaudējumu kaujā (ārpus Ukrainas) Krievijas algotņi no t.s. Vāgnera grupas piedzīvoja Sīrijā 2018. gadā, kad pretī tiem stājās ASV gaisa spēki, aizstāvot nelielu ASV jūras kājnieku garnizonu, kas apsargāja "Conoco" gāzes pārstrādes uzņēmumu, kuru tīkoja ieņemt Prigožina kompānija. Šoreiz Āfrikā "nāves biznesmeņi" atkal piedzīvoja zaudējumu, tiesa, nevis pret tehnoloģiski pārāku pretinieku, bet burtiski pret bruņotu ganu cilti. Par to, kā tas varēja notikt, ir izskanējušas vairākas versijas, kuras ir vērts apskatīt dziļāk.