Baltijas valstīs 2024. gada otrajā ceturksnī tika atzīmēta 20. gadadiena kopš iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO. Lai gan gadadienu pavadīja svinības, zīmīgie datumi nepalika nepamanīti arī no prokremliskās dezinformācijas avotu puses. Kā jau ierasts, dezinformācijas ietvarā tiek mēģināts izmantot vietēji nozīmīgas norises un datumus savās interesēs. Bez uzmanības netika atstāti arī ierasti jutīgie jautājumi, piemēram, par Baltijas valstu investīcijām savā drošībā un mūsu sabiedroto līdzdalību militārajās mācībās mūsu reģionā.

No padomju mantojuma līdz kompostam

Pārskata periodā apritēja 20 gadi kopš visu trīs Baltijas valstu iestāšanās ES, tāpēc likumsakarīgi, ka dezinformācijas ēdienkartē atgriezās vēstījums ar ideju, ka Baltijas valstis esot mazas un nevarīgas, turklāt PSRS esot klājies labāk. Tiek spriests, ka Baltijas valstis faktiski nav piedzīvojušas jebkāda veida izaugsmi, bet pie tā esot vainīgi paši baltieši, jo esot bijusi alternatīva. Proti, Baltijas valstis esot "izgājušas" no PSRS nebūt ne ar tukšām rokām – mantojumā ieguvām rūpnīcas un elektrostacijas – un konstruktīvu attiecību veidošana 20. gs. 90. gados un pašā 21. gs. sākumā Baltijas valstīm esot bijusi izdevīga, un mēs pat esot neslikti dzīvojuši, salīdzinot ar baltkrieviem, bet savas tuvredzības un nekompetences dēļ to esam izšķērdējuši. Pat vairāk – tiek apgalvots, ka 90% no visa, kas Baltijas valstīm šobrīd vispār esot, esot Krievijas impērijas un PSRS nopelns, kamēr pašas valstis esot vien kolonijas, kas dzīvojot nepārtrauktā apvainojuma stāvoklī. Redz, Krievijas koloniālā politika esot savām kolonijām vairāk devusi, nekā ņēmusi pretī, un pat civilizējusi savas kolonijas. Jaušams, ka mums būtu jābūt pateicīgiem par Krievijas sniegtajām dāvanām. Tā vietā Baltijas valstis savas nespējas dēļ esot palaidušas vējā visu PSRS atstāto, turklāt neesot spējušas attīstīties patstāvīgi, tādējādi no "vitrīnas" esot pārvērtušās par "kompostu", un tāda esot demokrātijas cena.

Piemēram, Latvijas gadījumā tiek argumentēts, ka dalība ES ir novedusi pie neatkarības pazušanas, bet ne tikai vietējo politiķu tuvredzības dēļ. Tā vietā kā potenciālais vaininieks tiek piedāvāti "kolektīvie Rietumi", kuri mērķtiecīgi esot iegrožojuši Latvijas iespējas attīstīties, lai faktiski atņemtu mums patstāvību un liegtu izmantot mantojumā iegūtos ražošanas resursus sadarbībai ar Krieviju. Savukārt Lietuvai tiek pārmesta demokrātijas un likuma varas imitēšana, piemēram, ierobežojot krievu valodas klātbūtni medijos un izglītības sistēmā, kas esot piemērs Lietuvā valdošajai ultralabējai diktatūrai ar politiskajām represijām. Līdzīgā stilā arī Igaunijai tiek pārmesta fašistiskas politikas īstenošana – te tiekot ieviests totalitārs režīms, kas, saprotams, esot vērsts pret visu krievisko, kamēr valsts faktiski agonējot. Visus šos pārmetumus caurvij apsūdzības etniskās diskriminācijas īstenošanā, kas esot vērsta pret krieviem un it visu krievisko, to it kā cenšoties aizstāt ar slēptām vai pat atklātām simpātijām pret nacistisko Vāciju un tās ideāliem. Attiecīgi visas trīs Baltijas valstis tiek raksturotas kā melu purvā iestigušas nepatstāvīgas valstis.

Baltijas valstis esot "izgājušas" no PSRS nebūt ne ar tukšām rokām – mantojumā ieguvām rūpnīcas un elektrostacijas – un konstruktīvu attiecību veidošana 20. gs. 90. gados un pašā 21. gs. sākumā Baltijas valstīm esot bijusi izdevīga.

Atsevišķi vērts izcelt arī 9. maija tematiku, kas ik gadu tiek aktivizēta. Arī šogad Baltijas valstīm tiek pārmesta vēstures pārrakstīšana, noniecinot PSRS ieguldījumu Ass valstu sakaušanā. Tas tiek papildināts ar lozungu, ka, šādi pārrakstot vēsturi, pašas Baltijas valstis sev izdara lāča pakalpojumu, jo vienlaikus pārraksta vēsturi par pašu baltiešu pienesumu Sarkanās armijas rindās, ar ko būtu nepieciešams lepoties. Turklāt Baltijas valstis nevairoties pārskatīt savu tautiešu līdzdalību nacistiskās Vācijas bruņotajos spēkos un līdzdalību tās īstenotajos noziegumos. Zīmīgi, ka šeit starp Baltijas valstīm un Ukrainu tiek vilktas paralēles, proti, abos gadījumos esot vērojama līdzīga tendence, tiesa, dažādos tempos, noliegt jebkādu sasaisti ar PSRS un attiecīgi ierobežot jebkādas iespējas publiski demonstrēt vēsturiskās saites ar PSRS un 9. maiju. Tas it kā liecinot par agresīvu antikrievisku uzvedību un pat Krievijas provocēšanu. Tiek spekulēts, ka, mainoties politiskajiem uzstādījumiem rietumvalstīs, visas trīs Baltijas valstis ar savu "rusofobiju" tikšot "uzmestas", jo rietumvalstis nevēlēšoties riskēt ar attiecībām vai konfrontāciju ar Krieviju mazu un it kā nenozīmīgu Baltijas valstu dēļ. Apsūdzības simpātijās pret nacismu gan Baltijas valstīs, gan Ukrainā tiek izmantotas kā "skaidrojums" agresīvajai attieksmei pret mūsdienu Krieviju, ko kopumā esot kultivējušas rietumvalstis, lai to izplatītu gar Krievijas robežām. Kontekstā tiek izteikts biedinājums, ka nedz Krievija, nedz Baltkrievija nepieļaušot vēsturiskās atmiņas izkropļošanu.

Baltijas valstu ietekmīgā ārpolitika

Atgriežoties pie ierastākiem tematiem, Krievijas dezinformācijas tēmu lokā joprojām aktuāls ir vēstījums par Baltijas valstu agresīvo dabu, tiesa, reizēm ar interesantu ievirzi. Baltijas valstīm kā daļai no rietumvalstīm tiek izvirzītas apsūdzības maijā notikušo protestu Gruzijā uzkurināšanā, jo Gruzijas pašreizējā attīstības trajektorija nesaskanot ar rietumvalstu aizkulišu interesēm reģionā. Tiek turpināta ideja, ka Gruzijā pieņemtais ārvalstu aģentu likums esot centieni iegrožot ārvalstu ietekmi, kamēr Baltijas valstis cenšoties ievilkt Gruziju karā pret Krieviju, un šāda mērķa sasniegšanai Baltijas valstis piedaloties situācijas saasināšanā Gruzijā. Komentējot Baltijas valstu pausto atbalstu Moldovai un Ukrainai to ceļā uz dalību ES, atkārtoti tiek piesaukta Baltijas valstu ekonomiskā atpalicība, attiecīgi tiek izdarīts "secinājums", ka Baltijas valstis faktiski aicinot Moldovu un Ukrainu pašiznīcināties. Tas tiek pastiprināts ar vēstījumu par demokrātiskajām vērtībām, kas pieļaujot tādas "šausmas" kā viendzimuma laulības. Vietņu redzējumā, Baltijas valstis nevēlas, lai Moldova un Ukraina turpinātu savu ceļu pa alternatīvo – konservatīvo – vērtību ceļu.

Ar līdzīgiem pārmetumiem ir nākuši klajā arī Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāvji, apgalvojot, ka Baltijas valstis cenšas atraut Armēniju no Krievijas, piedāvājot savu ekspertīzi ārpolitiskā kursa diversifikācijai, piemēram, Kolektīvās drošības līguma organizācijas kontekstā. Saprotams, arī šeit netiek "aizmirsts" pieminēt Vašingtonas līdzdalību, taču kopumā Baltijas valstis tiek apsūdzētas faktiskos centienos nošķirt Armēniju no Krievijas, un Baltijas valstu ekspertīzes kvalitāte un patiesie mērķi esot bijuši redzami jau 2013. gada Maidana protestos, kad saskaņā ar Krievijas redzējumu pie varas nāca fašisti.

Baltijas valstīm tiek pārmesta arīdzan visu rietumvalstu vešana savā pavadā, kas būtībā tiek pasniegts kā savāds kompliments Baltijas valstu politiķiem.

Prokremliskās vietnes acīmredzami turpina vēstījumu, ka Baltijas valstis esot ārkārtīgi agresīvas un dažādos veidos apdraudot Krieviju. Saskaņā ar viņu viedokli Krievija esot konstruktīva valsts, kas esot atvērta konstruktīvai sadarbībai ar citām valstīm, taču atvērtības vietā Baltijas valstis tai atbildot ar agresīviem paziņojumiem un pat riskējot ar militāri politisku soļu speršanu, kas izraisītu asimetrisku Krievijas atbildi. Reizumis tiek pat piemeklēti iegansti Baltijas valstu apsūdzēšanā terorismā, piemēram, maija sākumā Krievijas Federālais drošības dienests esot likvidējis Ukrainas diversantu, kurš esot ieradies Krievijā no Lietuvas, kas arī tiek uzdots par "pierādījumu" Baltijas valstu līdzdalībai vai vismaz teroristisku darbību piesegšanai.

Baltijas valstīm tiek pārmesta arīdzan visu rietumvalstu vešana savā pavadā, kas būtībā tiek pasniegts kā savāds kompliments Baltijas valstu politiķiem. Saskaņā ar šādu loģiku Baltijas valstis ir spējušas savu agresiju un šausmu stāstus par Krieviju pārdot Rietumiem un panākt rietumvalstu sekošanu Baltijas valstu uzstādījumiem. Pat pats Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs izteicās, ka pret Krieviju vērstā politika ES līmenī esot sākusies pēc Baltijas valstu pievienošanās, un, viņa vērtējumā, korelācija nozīmē cēloņsakarību. Viņš uzsver, ka ES un NATO līmenī Baltijas valstis kopā ar Poliju un Čehiju esot pašas agresīvākās. Līdz ar to tiek radīta izpratne, ka Baltijas valstis esot iedēstījušas ES un NATO līmenī idejas par Krieviju tiktāl, ka ES un NATO kā organizācijas faktiski esot mainījušās. Tiesa, atsevišķos gadījumos tiek mēģināts Baltijas valstu iedomāto agresiju traktēt kā paranoju, ko Baltijas valstis īstenojot ar apziņu, ka Krievijas atbilde nesekos. Šādā redzējumā Baltijas valstu eksistences vienīgā jēga ir nosacīti eksportēt agresiju un rusofobiju, lai tās tiktu pamanītas, piemēram, ASV acīs.

Tiesa, līdzīgs naratīvs – par Baltijas valstu it kā agresivitāti pret Krieviju – tiek traktēts pavisam citā gaismā, proti, lai it kā apliecinātu Baltijas valstu faktisko vasaļu statusu rietumvalstu rokās. Proti, Baltijas valstis esot rietumvalstu projekts, vairāki valstu vadītāji un augstākās amatpersonas esot dzīvojušas rietumvalstīs, attiecīgi šo personu politiskā karjera Baltijas valstīs uzskatāma par "pierādījumu" tam, ka tās esot vien rietumvalstu kreatūras. Tiek arī vilktas paralēles ar Ukrainu, kur uzpērkama elite visu esot novedusi līdz "pilsoņu karam", kamēr Baltijas valstīs vēl aprobežojoties tikai ar Krievijas apriešanu.

Baltkrievija esot iestājusies par labu kaimiņattiecību politikas īstenošanu ar bezvīzu režīmu, uz ko Baltijas valstis un Polija atbildot ar bruņotu grupējumu gatavošanu diversijas operācijām Baltkrievijas teritorijā.

Līdzīgs naratīvs tiek attīstīts ar to pašu lozungu, proti, ka Baltijas valstis esot vien mazas valstiņas bez būtiskas ietekmes ES un NATO līmenī un vien spējot pildīt rietumvalstu norādījumus par situācijas eskalēšanu Krievijas pierobežā. Vienkāršāk un arī tiešāk līdzvērtīgu domu izteica Krievijas Federācijas padomes priekšsēdētāja Valentīna Matvijenko, izsakoties, ka visas NATO valstis esot vien ASV vasaļi, kuri spiesti sekot ASV iegribām bez savas balss vai gribas. Šādā kontekstā zīmīgu biedinājumu ir izteicis arī Krievijas Valsts domes spīkers Vjačeslavs Volodins, sakot, ka ASV domājot tikai par sevi un sava statusa saglabāšanu un šāda mērķa vārdā nevairoties apdraudēt citu, tostarp Eiropas valstu, labklājību. Saprotams, viņš arī uzsvēra, ka Krievija esot gatava un ieinteresēta nodrošināt taisnīgumu starptautiskajā sistēmā.

"Sorosīti" joprojām esot aktīvi

Pievēršoties aizsardzības un drošības jautājumiem, tiek turpināta tēze par Baltijas valstu agresīvajiem nodomiem, proti, to it kā pastāvošo vēlmi izprovocēt karu ar Krieviju, lai tajā ievilktu lielās Rietumu pasaules valstis. Šo ideju pastiprina arī Baltkrievijas varas iestādes, piemēram, Baltkrievijas ārlietu ministram Sergejam Aļeiņikam apgalvojot, ka Baltijas valstis kopā ar Poliju audzējot savu uzbrukuma potenciālu Baltkrievijas pierobežā, uz ko Baltkrievija esot spiesta reaģēt. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenka izteicies pat vēl tiešāk, faktiski apsūdzot Baltijas valstis un Poliju kara uzsākšanā pret Baltkrieviju, tiesa, pagaidām karots tiekot tikai ar informatīvā kara līdzekļiem. Viņš arī nevairījās uzsvērt, ka Baltkrievija esot iestājusies par labu kaimiņattiecību politikas īstenošanu ar bezvīzu režīmu, uz ko Baltijas valstis un Polija atbildot ar bruņotu grupējumu gatavošanu diversijas operācijām Baltkrievijas teritorijā.

Taču kopumā periodā daudz aktīvāks ir vēstījums, ka Baltijas valstis esot vien upuris rietumvalstu ambīcijām iegrožot Krieviju. Saskaņā ar šādu loģiku rietumvalstīs jau tiekot apcerēti potenciālie scenāriji gadījumam, ja Ukraina karā zaudēs, un – pārsteidzošā kārtā – nākamās rindā tiktu militarizētas Baltijas valstis, lai tās provocētu bruņotu konfliktu ar Krieviju un tādā veidā bremzētu Krievijas attīstību. Šādā kontekstā tiek piesaukta arī Baltkrievija, ko Krievijai esot izdevies aizsargāt no rietumvalstu un NATO ekspansijas, kā rezultātā Baltkrievija joprojām pildot svarīgu stratēģisku lomu Krievijas ārpolitikā un drošības politikā. Ar līdzīgu lozungu tiek "atspoguļotas" arī NATO īstenotās mācības mūsu reģionā. Saskaņā ar šādu loģiku mācību mērķis ir ne tikai atstrādāt potenciālo uzbrukumu Krievijai, bet arī gatavot Baltijas valstis un to sabiedrības pilna mēroga karam ar Krieviju. Tiek īpaši uzsvērts, ka lielākā daļa mācību notiekot Kaļiņingradas tuvumā, kas jau esot uzskatāms par konkrētu signālu Krievijai.

Atsevišķos gadījumos dezinformācijas vietnes cenšas ilustrēt galveno lēmumu pieņēmēju NATO līmenī un līdz ar to galveno grēkāzi – ASV. Tiek argumentēts, ka ASV NATO aizsegā faktiski esot pat okupējušas "postpadomju" teritorijas un nu jau arī izplešoties Ziemeļvalstīs. ASV aktīvi izmantojot jebkuru iespēju izvietot pēc iespējas vairāk savu karavīru, tehnikas vienību un pat kodolgalviņu Eiropas kontinentā, īpaši kāri pārdodot savu tehniku Austrumeiropas un Baltijas valstīm. Sadarbības tuvredzību un nelietderību pat tiek mēģināts ilustrēt ar HIMARS sistēmu iegādi, ko Krievijas spēki esot spējīgi bez īpašas piepūles pārtvert, bet Baltijas valstīs tas nevienam nerūpot, jo galvenais esot sadarboties ar ASV, nevis lietderīgi izmantot savus resursus. Tiek pat piesaistīti "eksperti", kuri apgalvo, ka orientēšanās uz NATO un ES vairumā Eiropas valstu sakrītot ar Džordža Sorosa fonda pozīcijām. "Sorosīti" esot tik dziļi integrējušies Eiropas valstu politiskajās elitēs, ka tās esot grūti nošķirt, bet tikai Krievijai un Baltkrievijai esot izdevies likvidēt "sorosītu" struktūras un līdz ar to arī to ietekmi uz valsts politiku.

Propagandas anatomija Rezumējot: ir skaidri redzama viena no prokremliskās dezinformācijas pamatiezīmēm, proti, oportūnistiskā daba, cenšoties izmantot lokāli vai reģionāli nozīmīgus notikumus savās interesēs. 20. gadadiena kopš Baltijas valstu iestāšanās ES un NATO šādā kontekstā tiek izmantota kā izdevība nomelnot gan Baltijas valstu spēju aizsargāt pašām sevi un attīstīties, gan pašas starptautiskās institūcijas, par to it kā gatavību un pat vēlmi izkalpināt Baltijas valstis un izmantot tās savās interesēs. Šos vēstījumus caurvij ideja, ka Baltijas valstīm būtu jābūt pateicīgām par to, ka PSRS mums ļāva "aiziet", turklāt pat atstāja mantojumu, ko mēs esot izmetuši vējā. Saprotams, neviens mums "neļāva aiziet", un ideja par atstāto mantojumu ir aktuāla jau 30 gadus, taču kritiku neiztur. Beidzoties okupācijai, Baltijas valstis tiešām ieguva savā rīcībā rūpnīcas, taču vairums no tām nebija spējīgas konkurēt atvērtas tirgus ekonomikas apstākļos, jo pēc savas struktūras un arī ražošanas kvalitātes tās bija spējīgas eksistēt tikai PSRS komandekonomikas apstākļos. Jānorāda, ka daļa no šīm rūpnīcām vismaz daļēji bija pakārtota PSRS militārajām vajadzībām, līdz ar to rūpnīcu pārorientēšana brīvajam tirgum kļuva vēl sarežģītāka. Tāpat jāņem vērā, ka šīs rūpnīcas bija atkarīgas no PSRS izejmateriāliem un piegādes ķēdēm, kas strauji izira līdz ar PSRS sabrukumu un jaunu valstu izveidošanos vai atdzimšanu. Saprotams, dezinformācijas avotiem šāds konteksts nerūp, daudz vienkāršāk ir izvirzīt plašus, vispārējus apgalvojumus. Līdzīgi tiek mēģināts nomelnot visu ES un ar to saistīto Baltijas valstu attīstību, apgalvojot, ka nekādas attīstības īsti neesot, esot tikai neatkarības zaudējums. Dalība ES Baltijas valstīm ir sniegusi attīstību visos līmeņos, no kā iegūst ne tikai valsts kopumā, bet arī jebkurš iedzīvotājs. Brīva preču, pakalpojumu, kapitāla un darbaspēka kustība ES ietvaros apvienojumā ar tiesiskuma stiprināšanu noved pie spēcīgākas valsts attīstības. Būtiski, ka attīstība un demokratizācija faktiski būtu izdevīga arī Latvijas kaimiņvalstīm austrumos, jo attīstītas demokrātijas ir stabilākas un miermīlīgākas. Taču saprotams, ka Krievijas un arī Baltkrievijas intereses šādā kontekstā ir atšķirīgas, un tās atsedz notikumi Gruzijā, Armēnijā un Moldovā. Baltijas valstu paustais atbalsts Moldovas un Armēnijas integrācijai un raizes par Gruzijas tālāko attīstību dezinformācijas vietnēs tiek uztvertas par apvainojumu un ilustrētas pat kā Baltijas valstu agresija un aicinājums citus ievilkt nabadzības purvā. Krievijas lozungs šajos apstākļos ir pavisam vienkāršs – ar Krieviju esot labāk un drošāk. Kā jau ierasts, Krievija sevi mēģina attēlot kā pragmatisku valsti, kas rūpējoties par citu interesēm – pretstatā rietumvalstu it kā agresīvajiem nodomiem. Šāda reakcija ir visnotaļ loģiska, jo pašas Krievijas ārpolitikas nopelns ir Moldovas uzņemtais kurss un Armēnijas lūkošanās pēc dialoga ar rietumvalstīm. Taču Krievijas ārpolitikai publiska pašrefleksija nav raksturīga, līdz ar to jebkādi centieni attālināties no Krievijas ietekmes, kā arī savu vājo vietu stiprināšana tiek traktēta kā daļa no plašāka Krievijas konflikta ar rietumvalstīm, atkārtoti piesaucot rietumvalstu "izplešanos" un pat "okupāciju" ap Krievijas robežām. Šādā veidā ikvienam auditorijas loceklim tiek mēģināts iestāstīt, ka Krievija tiek nepamatoti apcelta un pat apdraudēta. Tas noved pie plašākiem ārpolitikas jautājumiem, kur ir skaidri redzami divi paralēli, taču savstarpēji disonējoši strāvojumi. No vienas puses, gan Krievijas, gan arī Baltkrievijas puse atkal pārmet Baltijas valstīm agresiju kā galveno eksporta preci. Baltijas valstis tiek atainotas kā klaji agresīvas, tās nemitīgi provocējot un apdraudot Krieviju dažādos veidos. Ideja tiek attīstīta tiktāl, ka Baltijas valstis faktiski tiek nosauktas par ļoti ietekmīgām, jo tās esot spējušas mainīt visas ES un NATO pamatuzstādījumus, proti, rietumvalstu agresija un naidīgums pret Krieviju esot sācies vien pēc Baltijas valstu iestāšanās abās organizācijās un attiecīgi esot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nopelns. Šādos vēstījumos starp rindām ir lasāma ideja, ka attiecības ar rietumvalstīm būtu iespējams ievirzīt pragmatiskā (lasīt – Krievijai izdevīgā) gultnē, ja vien Baltijas valstis apklustu. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka šādā kontekstā reizumis parādās vēstījumi, ka rietumvalstīs jau notiekot viedokļa maiņa un Baltijas valstis varētu tikt "uzmestas". Tajā pašā laikā otrs strāvojums ir diagonāli pretējs – ka Baltijas valstis esot vien vasaļu apdzīvota buferzona, ko patiesie situācijas noteicēji – ASV – izmanto savās interesēs, kamēr vietējās politiskās elites esot pārāk aklas un/vai nekompetentas, lai to noteiktu un uz to adekvāti reaģētu. Tas sasaucas ar vēstījumiem par ES, vienlaikus mēģinot vest auditoriju pie diviem savstarpēji papildinošiem secinājumiem. Pirmkārt, ļaunie Rietumi ASV vadībā ir īstais Krievijas drauds, kas nemitīgi mēģina izvērst savu ietekmi un pat bruņotos spēkus ap Krievijas robežām, kam neesot it nekāda sakara ar Krievijas ārpolitisko uzvedību un izvērsto karu Ukrainā. Otrkārt, Baltijas valstu politiskās elites esot pakalpīgas un tām nerūpot valstu iedzīvotāju drošība un intereses. Tas netieši saskan ar ideju, ka ar Krieviju būtu labāk, proti, Krievijai rūpot savi sabiedrotie un Krievija esot ieinteresēta daudzpusīgā un abpusēji izdevīgā sabiedrībā, nevis Rietumu, it īpaši ASV, īstenotā neokoloniālismā.

