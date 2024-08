ASV prokurori Hantera Baidena lietā par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas apsūdzēja Savienoto Valstu prezidenta dēlu naudas pieņemšanā no Rumānijas oligarha, kurš centās "ietekmēt ASV valdības aģentūras", raksta britu raidsabiedrība BBC.

Apsūdzība ir daļa no plašākas lietas pret prezidenta dēlu, kurš tiek apsūdzēts par izvairīšanos no 1,4 miljonu dolāru nodokļu nomaksas laikā no 2016. līdz 2019. gadam, tērējot miljonus luksusa automašīnām, narkotikām un eskorta pakalpojumiem.