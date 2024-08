Ukrainas operācija Krievijas Kurskas apgabalā ļāvusi ukraiņu spēkiem vismaz uz laiku pārņemt kaujas lauka iniciatīvu vienā frontes apgabalā un cīnīties pret Krievijas iniciatīvu visā karadarbības laukā, teikts jaunākajā ASV bāzētās domnīcas "Institute Of The Study Of War" (ISW) ziņojumā.