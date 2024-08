Krievija pastiprina uzbrukumus Ukrainas austrumos, otrdien paziņoja militārās varasiestādes, lai gan krievi šobrīd mēģina atvairīt Kijivas spēku uzbrukumus paši savā teritorijā, raksta "Associated Press" (AP).

Saskaņā ar Kara izpētes institūta (ISW) datiem Krievijas spēki tagad ir devušies uz ziemeļiem no Časivjaras, kas tiek uzskatīta par svarīgu pilsētu, un varētu būt vārti uz ātrāku virzību reģionā. Cīņas turpinās ap pašu pilsētu, kā arī uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem, ziņo "Sky News".

Krievija veikusi plašu evakuāciju no Kurskas apgabala un arī no atsevišķiem rajoniem blakus esošajā Belgorodas apgabalā. Krievijas prezidents, agresors Vladimirs Putins pirmdien pavēlēja saviem bruņotajiem spēkiem "patriekt ienaidnieku" no valsts teritorijas un solīja, ka Maskava sasniegs savus mērķus. Līdz šim gan tas Krievijai nav izdevies – Ukraina ir turpinājusi iet uz priekšu, un tās bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis ir apgalvojis, ka ukraiņi šobrīd kontrolējot aptuveni 1000 kvadrātkilometrus Krievijas teritorijā.