Narkotiku pārdozēšanas dēļ trīs 18 gadus veci jaunieši no vienas kompānijas nomira, bet ceturtais tika hospitalizēts. Spēcīgās narkotiskās vielas nitazēna pārdozēšana Igaunijā pēdējos gados pāragri mūžībā aizsaukusi neierasti daudz atkarīgo. "Eesti Ekspress" skaidro, kā šo traģisko notikumu virkne ir saistīta ar noziedzniekiem no Rīgas.

Ragnes mājās pie sienām ir daudz fotogrāfijas ar viņas dēlu Markusu, kurš 18 gadu vecumā nomira no pārdozēšanas. Pagājušajā gadā Ragne pārcēlās uz Igaunijas dienvidiem. Viņas iepriekšējā dzīvesvieta netālu no Tallinas atgādināja pārāk daudz sāpīgu atmiņu. Mirušā dēla personīgās mantas viņa ir paņēmusi līdzi un joprojām glabā melnā kastē kumodes atvilktnē viņa jaunākā brāļa istabā.

Markusa māte no dēla mantām izņem viņa draugu sarakstīto atmiņu grāmatu. Tur viņi Markusu raksturo kā sabiedrisku puisi, ar kuru vienmēr bijis jautri pavadīt laiku. Raksturs viņam ļāva viegli iemantot draugus, tāpēc atmiņu grāmatā ierakstu ir daudz.

"Cilvēki apzināti slēdz darījumus ar sātanu, lai saņemtu saldo atlīdzību, par to maksājot ar savām dvēselēm," viņš tajā rakstīja. Ragne tic, ka viņas dēls to zina no personīgās pieredzes.