Līdzās sadarbībai tehnoloģiskajā un militārajā sfērā Maskavas -Phenjanas saikne kļuvusi ciešāka arī visai neordinārā nozarē. Kazas, kas tika eksportētas no Krievijas Ļeņingradas apgabala, ir pirmā lauksaimniecības dzīvnieku partija, ko Maskava plāno piegādāt Ziemeļkorejai. Kazas nodrošinās piena produktus, lai tādā veidā atvieglotu Ziemeļkorejas pārtikas trūkuma radītās problēmas, ko galvenokārt izraisījusi ar valdību saistīta politika Covid-19 pandēmijas laikā.

Saskaņā ar "Human Rights Watch" datiem 10,7 miljoni no 25,9 miljoniem cilvēku Ziemeļkorejā cieš no nepietiekama uztura, un 18 procentiem bērnu ir traucēta augšana un attīstība hroniska nepietiekama uztura dēļ.

Putina nesenās vizītes laikā Ziemeļkorejā abu valstu vadītāji parakstīja vienošanos, kas iekļauj apņemšanos sniegt "savstarpēju palīdzību agresijas gadījumā pret vienu no dalībniekiem", un ir daļa no plaša līguma, kas aptver visa veida sadarbību, sākot no izglītības līdz lauksaimniecībai un tūrismam.