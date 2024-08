Laikraksts "The Wall Street Journal"(WSJ) pētījumā par 2022. gada septembrī notikušo gāzesvada "Nord Stream" spridzināšanu apgalvo, ka šo operāciju apstiprinājis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš vēlāk mēģināja to atcelt, kad par to uzzinājusi ASV Centrālās izlūkošanas pārvalde (CIP).

"The Wall Street Journal" raksta, ka Ukrainas prezidents sākotnēji mutiski esot apstiprinājis operācijas plānu, bet, kad CIP lūdzis no operācijas atteikties, Zelenskis devis rīkojumu to pārtraukt. Zelenskis šo rīkojumu nodevis Zalužnijam, bet viņš to ignorējis.