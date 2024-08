ISW ziņojumā secināts, ka kavēšanās ar sarežģītas struktūras izveidi Kurskas apgabalā liecina par to, ka Kremlis nebija gatavojies iespējamībai, ka Ukraina varētu veikt lielāku iebrukumu Krievijā. "Ukrainas iebrukums Kurskas apgabalā, visticamāk, paplašinās Kremļa priekšstatu par to, kāda veida Ukrainas operācijas ir iespējamas gar robežu, un parāda, ka Putins un Kremlis cieš no stratēģiskas neiedziļināšanās," norādījuši ISW analītiķi.